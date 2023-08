هكذا ردت مايلي سايروس على أديل بعد وصفها بالأسطورة

انت الأن تتابع خبر هكذا ردت مايلي سايروس على أديل بعد وصفها بالأسطور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت المغنية الأمريكية مايلي سايروس، بالرد على التصريحات التي أدلت بها المغنية العالمية البريطانية أديل خلال الساعات القليلة الماضية في حفل لها والتي وصفتها بالأسطورة.

مايلي سايروس:

وقالت المغنية العالمية أيدل في حفل لها يوم السبت الماضي في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يأتي ضمن عرضها المكون مما يقارب 68 عرضا، أن مايلي سايروس تعتبر أسطوة وأنا أحبها كثيراً، أنا من أشد المعجبين بها وبأغنيتها الجديدة Used To Be Young أنا مهووسة بأغنية مايلى سايرس الجديدة”، الأمر الذى أثار استحسان وحماس الجمهور.

أول رد من مايلي سايروس على أديل:

" rel="nofollow noopener" target="_blank">August 26, 2023

من جانبها قامت مايلي سايروس بنشر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس (المعروف سابقا باسم تويتر)، والذي أكدت فيه أن حب أيل لأغنية Used To Be Young لم يكن مجرد صدفة مشيرة إلي أنها قامت بالتفكير في أيل أثناء كتابتها هذه الأغنية وأنها كانت تتمني أن تعجبها هذه الأغنية.

وأضافت مايلي سايروس في منشورها على إكس “هذا يعني العالم بالنسبة لي. انا احبك…”المهمة أنجزت”

تفاصيل أغنية مايلي سايروس:

وكشفت مايلي سايروس عن بعض التفاصيل الخاصة بالأغنية الجديدة Used To Be Young، حيث أنها أوضحت أنها متعلقة بعملية تكريم ما كنا عليه الآن من حيث الحب فيما كانا عليه في الماضي وما سوف يحدث في المستقبل القريب.

وأشادت المغنية الأمريكية أن في أغنيتها الجديدة بأيامها فى ديزنى من خلال ارتداء قميص ميكى ماوس.

معلومات حول أغنية Used To Be Young:

1- عرضت الأغنية لأول مرة يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري.

2- أغنية Used To Be Young من تأليف سايروس بالتعاون مع جريجورى ألداى هاين، ومايكل بولاك.

3- حصدت العديد من المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بعد الإعلان عنها.