انت الأن تتابع خبر ابنة نانسي عجرم تغني تيجي ننبسط والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو عفويّ لابنتها الصغيرة ليا، وهي تؤدّي أغنيتها الجديدة "تيجي ننبسط"، وعلّقت عجرم على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، قائلة: "تيجي ننبسط على طريقة ليا".

وحاز الفيديو على تفاعل كبير من المتابعين الذين أشادوا بالأسلوب العفوي واللطيف الذي أدت من خلاله ليا أغنية والدتها. كما تغنّوا بجمالها، إذ انقسمت الآراء بين معتبر أنها ورثته من والدتها، فيما رأى آخرون أنها تشبه والدها الطبيب فادي الهاشم.