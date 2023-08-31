انت الأن تتابع خبر تطورات مروعة في قضية الكويتية فاطمة المؤمن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يزال اسم الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن يتصدر حديث مواقع التواصل بعد تسببها في حادث مروري مروع، أدى إلى وقوع 3 ضحايا واصابات.

وكشفت بعض الصحف آخر تطورات القضية، وأشارت التحقيقات إلى أن المؤمن كانت برفقة صديقها ابن رجل أعمال معروف، في إحدى الحفلات، وبعد الانتهاء من الحفل توجهوا لاكمال السهرة بمكان آخر.

وطلبت فاطمة المؤمن من صديقها قيادة السيارة الخاصة به وتجربة القيادة بسرعة وصلت إلى 170 وتجاوزت الإشارة الحمراء، مما تسبب في اصطدامها بسيارة اخرى.

وكشفت التسريبات أن سرعة السيارة كانت لا تسمح بتوقفها في الوقت المناسب، ولم يكن الحادث متعمدا.

أما فيما يتعلق بحالة صديقها الصحية، أشارت التحقيقات أن حالته الصحية سيئة للغاية، ويتواجد حاليا في العناية المركزة، ووضعه غير مستقر، وتم العثور على مواد مخدرة في السيارة.

يذكر أنه قد تم حبس الفاشينستا الكويتية 10 أيام على ذمة التحقيق، وتواجه بحسب بيان وزارة الداخلية 10 تهم وهي:

القتل الخطأ

الإصابة بالخطأ

قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة

تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة

تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء

قيادة مركبة برعونة

قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول

قيادة مركبة دون ترخيص تسيير المركبة

التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير

إلحاق ضرر بالممتلكات العامة