انت الأن تتابع خبر رسالة عبلة كامل لمحمد صلاح تثير غضب السعوديين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثارت الفنانة المصرية عبلة كامل غضب السعوديين خاصة جماهير نادي اتحاد جدة السعودي، بعد رسالتها للاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الذي سينضم لنادي الاتحاد السعودي.

وفي التفاصيل، نشر حساب غريب وموثق كُتب عليه اسم الفنانة عبلة كامل، رسالة لمحمد صلاح، طالبه فيها بالبقاء في نادي ليفربول، وعدمالانضمام لنادي اتحاد جدة السعودي، وجاء في الرسالة: "أنا بحبك زي ابني رسالة مني خليك في ليفربول وانت مشرفنا وبلاش الاتحاد يا ابو صلاح دي خطوة الاعتزال إحنا مستنيين منك أكتر من كده".



انهالت التعليقات الغاضبة على هذا المنشور، وأكد كثيرون ان الاندية السعودية صارت تشرف أي لاعب كبير ومحترف، بينما اكد آخرون أن الحساب مزيف لأن لغة الرسالة لا تمت لعبلة كامل والفنانة لا تكتب أبو صلاح.

وما يؤكد ان الحساب مزيف ولا علاقة له بالنجمة المصرية، ان عبلة كامل لا تملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

من ناحية ثانية، أثار غياب عبلة كامل عن الساحة الفنية الكثير من التساؤلات حول حقيقة اعتزالها رغم نفي نقابة المهن التمثيلية التي اكدت ان النجمة لم تعتزل رسميا وقد تعود للأعمال الفنية بأي لحظة.