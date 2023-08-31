انت الأن تتابع خبر منع سارة زكريا من الغناء بمصر بسبب فعل وصف بالمعيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أغضبت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، الجمهور المصري بسبب ما فعلته بالحفل الغنائي الذي أقامته بالساحل الشمالي وشارك فيه مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش.

بدورها تحركت نقابة المهن الموسيقية في مصر ضد الفنانة، وقررت وقف التعامل معها وتحويلها للتحقيق بسبب فعلها الذي وصفه الجمهور بالمشين.



وصدرت النقابة بيانا أكدت فيه انه تم منع التعامل مع المطربة اللبنانية سارة زكريا، وذلك لحين مثولها للتحقيق أمام الشئون القانونية بالنقابة.

هذا وكان الجمهور المصري قد هاجم سارة زكريا بعد انتشار مقاطع فيديو ظهرت فيها وهي تغني وتستخدم ألفاظاً نابية وغير لائقة اعتبرها المصريون إهانة لهم، حيث قالت المغنية اللبنانية: "هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟”.



وطالبت نقابة المهن التمثيلية توضيحات من سارة زكريا بشأن ما حدث في الحفل والتأكد من صحة الألفاظ التي تم استخدامها، وذلك استنادا على حرص النقابة بتنظيم ومراقبة ممارسة المهنة الفنية وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ومن ناحية ثانية، طرحت سارة زكريا الأغنية الجديدة "يا بيبي" مع المطرب عمر كمال، عبر اليوتيوب، وبدأ الثنائي فى الترويج للأغنية من خلال صحفتهما الشخصية على انستغرام، وطرحا البوستر الدعائى للأغنية.