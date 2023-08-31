جومانا مراد ضيفة برنامج الراديو بيضحك اليوم مع فاطمة مصطفى على إذاعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أغسطس 2023 05:23 مساءً - شاركت جومانا مراد بموسم السينما من خلال فيلم "ع الزيرو" مع الفنان محمد رمضان، في حين شهد موسم دراما رمضان مشاركتها بمسلسل "عملة نادرة".

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، اسلام إبراهيم، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وكذلك مجموعة من ضيوف الشرف وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، إيمى اسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

تدور أحداث عملة نادرة، في التسعينيات مع بداية دخول الهاتف المحمول، ويقع نجع عبد الجبار في محافظة قنا والاسم منسوب للجد الأكبر لعائلة عبد الجبار التي تتحكم في النجع وتحكمه، وينافسها عائلة أخرى وهي عائلة أبو عصاية وسط صراعات بينهما على المناصب والسلطة، وفي ظروف غامضة يتزوج بلال الابن الأصغر لعبد الجبار من انتصار الممرضة التي تكبره في السن وتتوالى الأحداث لنكتشف العديد من المفاجآت حول علاقة بلال وانتصار.