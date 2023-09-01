انت الأن تتابع خبر حالة طليقة أحمد سعد بعد الانفصال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كتبت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عبر حسابها على انستجرام منشور تروي فيه قصة لقائها عن طريق الصدفة بطليقة أحمد سعد الأخيرة في مسجد السيدة زينب .

وكشفت بسمة وهبة عن حالة علياء البسيوني، طليقة الفنان أحمد سعد، قائلة إنها شاهدتها تصلي في مسجد السيدة زينب.



ونشرت عبر صفحتها على إنستجرام منشورا نصه: "من عجائب الأقدار إني أروح أصلي المغرب في مسجد ستنا زينب النهاردة، ألاقي قدامي واحدة لابسة عباية بيضا جميلة ساجدة بتبكي وبتدعي، وشبّهت عليها لقيتها علياء البسيوني".



وتابعت: "الله يتقبل منك وييسر لك الخير يا عالية، واتأكدي إنه هتطلعي من عند أم العواجز مجبورة الخاطر، وتقبل الله صلاتك ودعائك.. والله يهديك يا أحمد.. علياء أم بناتك، متستاهلش منك كدة".

حيث كانت قد أعلنت مصممة الأزياء علياء بسيوني خبر انفصالها رسميا عن الفنان المصري أحمد سعد عبر حسابها في إنستغرام.

وكتبت :"تم الطلاق بيني و بين احمد من شوية بناء على رغبته" وتابعت انها تشكره على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ، حيث اتخذ قرارا غير موفق بعد وقت قصير من انجاب ابنتهما الثانية، ودمر فيه الأسرة رغم انها احتملت الكثير من الظروف الصعبة أثناء الزواج، على حد تعبيرها".

واردفت علياء بسيوني: "اكبر شكر على المقلب الانا اخدته في العلاقة دي" وفي النهاية كان رجل "لا يسوى شيئا" وختمت قائلة: "الله ينتقم منك".

هذا والتزم احمد سعد الصمت ولم يكشف معلومات عن الطلاق او أسبابه او يعلق على كلام زوجته.

وتفاعل الجمهور مع هذا الخبر واعرب كثيرون عن صدمتهم بهذا الانفصال، وانقسمت الأراء بين من وقف بصف علياء بسيوني وتضامن معها، وبين من طالب بمعرفة الحقيقة كاملة قبل الحكم على اي طرف.

يذكر أن الفنان أحمد سعد وعلياء بسيوني، قد عقدا قرانهما عام 2021، في سرية تامة، وبحضور محدود جدا من الاسرتين، ورزقا بابنتين حيث احتفل مؤخراً بولادة طفلته الثانية منذ شهرين فقط.