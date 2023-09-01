انت الأن تتابع خبر اجمل عشر دقائق في تاريخ السينما المصريه.. الفيديو المحذوف من العرض في فيلم بوبوس.. بطولة عادل امام مع فنانه مشهوره طلع وراها الاتوبيس وفعل المستحيل و هي راضيه شوف حصل ايه في الاخر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفنان عادل امام مع الفنانه يسرا دويتو كبير جدا في تاريخ السينما المصريه التي لم ينساه اي احد خصوصا الاعمال المميزه التي خاضها الزعيم عادل امام مع الفنان يسرا والتي جمعت بينهما اكثر من 19 عملا سينمائيا والتي جاءت كلها بطريقه كبيره جدا سواء في الاعمال الرومانسيه او الاعمال القويه التي جمعت الفنانه يسرا والفنان عادل امام.

فيلم “بوبوس” هو فيلم كوميدي مصري صدر عام 1988، بطولة النجم عادل إمام والنجمة يسرا، وهو من إخراج نبيل الساحر.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية “بوبوس” التي يقوم بتجسيدها عادل إمام، وهو شخص مهووس بالنظافة والترتيب ويعمل كعامل نظافة في أحد المصانع، ويحاول الحفاظ على نظافة المصنع ومكافحة الفساد والرشاوى. بينما تقوم يسرا بدور مديرة المصنع التي تعاني من صعوبات في إدارة المصنع بسبب الفساد والتعرض للتهديد والابتزاز من قبل بعض الموظفين.

يعد فيلم “بوبوس” من الأفلام الكوميدية الشهيرة في السينما المصرية، حيث حقق نجاحا كبيرا في عرضه الأول وتم عرضه في عدة دول عربية أخرى.

يتميز فيلم “بوبوس” بقصته الهادفة التي تناقش موضوعات اجتماعية هامة بطريقة كوميدية، كالفساد والرشاوى والتحيز الاجتماعي وغيرها، ويعتبر من الأفلام التي تركت بصمة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

تألق عادل إمام في دور “بوبوس” وقدم أداء كوميديا مميزا، كما تألقت يسرا في دور مديرة المصنع ونالت استحسان الجمهور والنقاد على تمثيلها المتميز.

يعتبر فيلم “بوبوس” إحدى الأعمال المميزة في مسيرة عادل إمام الفنية ويعد أحد أشهر أفلامه، كما أنه يعد من الأفلام الكوميدية الناجحة التي أثرت في الثقافة الشعبية المصرية والعربية.