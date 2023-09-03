انت الأن تتابع خبر كيوم ولدتها امها.. الحسناء ملكة جمال سوريا أنجي خوري تنهار بالبكاء.. بعد تسريب فيديو مخل لها علي السوشيال ميديا!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت انجي خوري مواقع البحث المختلفة و ذلك بعد تداول خبر القاء القبض عليها بتهمة سب ، إضافة الى دخولها للبنان خلسة عدة مرات

نشرت المغنية السورية أنجي خوري مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، لتوضح حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ليتبين أن هذا الفيديو مركب.

أوضحت خوري حقيقة الفيديو قائلة إنه لفتاة تمارس الجنس، وتم تركيب صورة وجهها عليه، وتابعت حديثها قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكن، ليش عم تإذوني أنا صرلي 9 أشهر غايبة عن السوشيال ميديا تركوني بحالي، عم تركبولي ألام .. هاي مش أنا خافوا الله”.