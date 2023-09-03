انت الأن تتابع خبر ميكب هادئ وتوب أسود.. إطلالة ساحرة لـ”مي عمر” تخطف القلوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفت الفنانة المصرية مي عمر زوجة المخرج محمد سامي، الأنظار، بين رواد التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 ، بسبب أحدث ظهور لها في من داخل منزلها.

مي عمر:

وأظهرت الصور التي نشرتها الفنانة مي عمر على الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام، مرتدية توب من اللون الأسود الضيق من منطقة الصدر والمكشوف من منطقة البطن بشكل صغير

تفاصيل إطلالة مي عمر:

واعتمدت مي عمر في الناحية الجمالية على ترك شعرها على ظهرها وصدرها مع نيو لوك جديد من اللون البني مع استخدام بعض اللمسات من المكياج وأحمر الشفاه، حيث أنها علقت على الصور بوضع صورة وردية مشيرة إلي اللون الزهري الذي استخدمته في هذه الإطلالة..

تعليقات الجمهور:

وقام الكثير من جمهور مي عمر بالتعليق على هذه الصور بين ما قام بمدحها مثل ثانيه بس استوعب جمالك ولا توجد كلمات يمكن أن تصف جمالك السحري ، فيما قام البعض الأخر بتوجيه الانتقاد إليها مثل بطنك باينة يا فنانة عيب كدة، فيما طالبها آخرون تقديم أعمال فنية جديدة خلال الفترة القادمة مثل احنا مستتنين الأعمال الجديدة.

أخر أعمال الفنانة مي عمر :

وقدمت مي عمر العديد من الأعمال خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها مسلسل علاقة مشروعة الذي عرض خلال شهر رمضان الكريم مع كلا من ياسر جلال وميمي جمال وغيرهم، وفي عيد الفطر شاركت في فيلم هارلي الذي جمعها بالفنان محمد رمضان، وكان معها عدد أخر من الفنانين في مقدمته أحمد داش ومحمود حميدة وحسني شتا