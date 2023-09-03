انت الأن تتابع خبر بدون ميكب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم مؤخراً وخطفت أنظار الجميع وهي إطلالة مفاجئة لها، وهذا أثناء استمتاعها بفترة إجازاتها الصيفية، وتعد من أكثر الأشياء التي جعلت الكثيرين يعلقون عليها بالإعجاب الشديد بجمالها الطبيعي.

دنيا سمير غانم بدون مكياج

وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم على نشر العديد من الصور لها خلال استمتاعها بفترة إجازاتها الصيفية، وذلك جاء من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام، وعلقت قائلة “السُمرة الجيدة أفضل إكسسوار”.

وليس من السهل على العديد من السيدات وبشكل خاص النحمات مشاركة صورهم بدون وضع مكياج أو أي ألوان تؤدي إلى إعطاء وجهها بهات أو إرهاق، ولكن شاهدنا مؤخراً دنيا وهي لم تستعين بكل هذه التفاصيل في الظهور الحديث لها، وهي تظهر بشكلها الطبيعي بدون وضع مكياج.

آخر أعمال دنيا مسلسل جت سليمة

وقدمت الفنانة دنيا أحدث أعمالها الفنية في مسلسل بشهر رمضان الفائت 2023، وهو “جت سليمة” وهو الذي ضم ابنتها “كايلا” في بطولته، وشارك في المسلسل الكثير من الفنانين ومنهم “محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد كبير من الفنانين الآخرين”، والمسلسل من تأليف كريم يوسف وسامج جمال وهو من إخراج إسلام خيري انتجه أحمد السبكي.

وقدمت دنيا دور سليمة وهي التي تقوم بقراءة قصة إلي شقيقها الأصغر عمر، وبشكل مفاجئ تدخل في الإطار الخاص بالخيال في عصر مختلف بدون شقيقها، وهي تبدأ في رحلة لتبحث عنه خلال هذا العصر، ويعد من المسلسلات التي حصلت على نسب مشاهدة كبيرة، حيث أنه من المسلسلات المميزة والجديدة الذي خطف قلوب جميع المشاهدين.