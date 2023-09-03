فيلم كريستوفر نولان الجديد Oppenheimer يقترب من تحقيق مليار دولار إيرادات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 سبتمبر 2023 09:29 مساءً - حقق فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان إيرادات تخطت حاجز الـ850 مليون دولار، مع توقعات تصل للمليار دولار نهاية الأسبوع الجاري، بعد سباق كبير مع عدد من الأفلام الأخرى في منافسة شباك التذاكر.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن تحفة نولان الأخيرة تخوض سباقا صعبا مع عدد من الأفلام خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يتخطي الفيلم حاجز المليار دولار خلال الأسبوع الجاري.

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح "Oppenheimer" في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في المدن البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيين مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك.