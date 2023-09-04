انت الأن تتابع خبر آخر إطلالة لملكة جمال الكون 1971: جورجينا رزق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الجمال، الرقي، الثقة بالنفس، الذكاء. هذه هي الصفات التي جسّدتها جورجينا رزق يوم انتخبت ملكة جمال الكون عام 1971. وهي أوّل وآخر لبنانيّة تفوز بهذا اللقب حتى الآن. بطولها البالغ 1,69 سنتم، لم تبد جورجينا رزق مثل أي مرشّحة أخرى في تلك المنافسة الدولية. وجه دائري، عينان لوزيّتان، فك جميل. ولا زالت جورجينا متألقة حتى اليوم رغم تقدمّها بالعمر ورغم تجاربها المريرة التي مرّت بها يوم اغتيل زوجها الأوّل الأمير الأحمر الفلسطينيّ أبو حسن: علي حسن سلامة، على يد الموساد الإسرائيليّ

تلك الملكة التي هي اليوم في أواخر الستينات من عمرها، ظهرت بإطلالة جديدة في صورة مع طبيب التجميل دكتور روي مطران منذ بضع ساعات على صفحة الانستغرم الخاص به، وقد علّق في منشور قرب الصورة: "الجمال الخالد... ملكة جمال الكون: جورجينا رزق". كانت جورجينا رزق ترتدي اللون الأبيض وتحمل حقيبة باللون البيج من توقيع Chanel، بدا وجهها نضرًا مع مكياج بالكاد مرئي، وتسريحة شعر مموّجة. إطلالة رائعة بالفعل!