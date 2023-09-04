فن ومشاهير

الصاروخ ميريام كلينك عارية تماماً أمام الدفاية ومتابع: بردانة بتقلعي ليه ..اتفرج

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عدن - كتب سعد محمود - سعى المغنية الاستعراضية ميريام كلينك للفت الأنظار إليها وإثارة الجدل من خلال المنشورات الجريئة والفاضحة التي تنشرها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي .

ونشرت ميريام على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، فيديو تظهر فيه وهى امام المدفأة بدون ملابس داخلية ترتدى قميص مفتوح .

وعلق احد المتابعين متسائلاً عن سبب وقوفها عارية المدفأة وهل انت تشعرين بالبرد فلماذا خلعت ملابسك بالكامل .

وكانت ميريام قد أثارت بلبلة كبيرة، مؤخّراً، في صفوف الروّاد، الذين انتقدوها بسبب نشر صورتها وهي تمسك بعبوات السيليكون، قبل اجراء عملية تكبير الصدر.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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