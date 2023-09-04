انت الأن تتابع خبر هجوم حاد على أحمد سعد بسبب رد فعله بعد الانفصال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر الفنان المصري أحمد سعد محرك البحث جوجل ومواقع التواصل، بعد إعلان انفصاله عن علياء بسيوني قبل أيام.

وتعرض أحمد سعد للهجوم من قبل المتابعين بسبب تجاهل الازمة، والاستمرار في مواصلة الترويج بطرح توزيع جديد لأغنيته الشهيرة "اليوم الحلو ده".

ودعى الفنان المصري جمهوره إلى الاستماع للنسخة الجديدة من الأغنية من خلال منصات الموسيقى المختلفة.

وتجاهل سعد مطالب الجمهور بالرد على الاتهامات التي وجهتها له علياء بسيوني خاصة بما يتعلق بعدم الاهتمام بابنتهما مريم التي تعرضت لكسور في الفخذ.

ووصف البعض أن بسيوني وجه الخير على أحمد سعد الذي حقق الكثير من النجاحات بعد الزواج منها.

يذكر ان علياء بسيوني قد أعلنت انفصالها رسميا عن أحمد سعد، الذي انجبت منه ابنتيه عليا، 16 شهراً، ومريم 40 يوماً.

ونشرت عبر خاصية الاستوري لحسابها على إنستغرام قائلة: "الحمد الله على كل شيء ، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته، حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السئ وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة الأنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماماً وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي".

هذا وأشارت رضوى الشربيني إن صديقتها علياء كانت تتوقع أن يعود أحمد سعد للاطمئنان على ابنته التي كانت تعاني من كسر في قدمها بسبب حادث سير لكنه سافر للساحل الشمالي دون اهتمام بالأمر، ثم أعلن عن رغبته الانفصال عنها وسط صدمتها، وأتى بالمأذون وأنهى إجراءات الطلاق بينهما.