انت الأن تتابع خبر لبست البطانة وكشفت رجليها.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة على الشاطئ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إطلالة رانيا يوسف وظهرت رانيا يوسف ، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مرتدية فستان مطرز بالورود الحمراء والبيضاء.

وظهرت رانيا يوسف في الصورة، وهي مسرتخية في جلستها على البحر، على أضواء الشموع، وظهرت أجزاء من جسدها خلال هذه الصورة، لتنال الصورة إعجاب الجمهور بشكل كبير، وقامت هي بإعادة نشرها مرة أخرى من خلال خاصية الاستوري.

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها أثناء تواجدها على ضفاف أحد الشواطئ ليلا.

رانيا يوسف والإطلالات المثيرةواعتادت رانيا يوسف ، خلال الأيام الماضية، على مشاركة جمهورها صورا من إجازتها توثق بها لحظاتها قبل العودة من جديد لاستئناف تصوير أعمالها الفنية.

وكانت رانيا يوسف ،قد نشرت مؤخرا صوره لها بالمايوة البكيني، أثناء تواجدها بالبحر، والتي أثارت الجدل من خلال هذه الصورة.

أخر أعمال رانيا يوسف

على جانب أخر كانت أخر الأعمال التي شاركت بها رانيا يوسف هي “عالم تاني”،بالاشتراك مع نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرون، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

كما أنها انتهت من تصوير بفيلم “التاروت”، والذي تشارك به إلى جانب، سمية الخشاب و مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري.

كما أن رانيا يوسف فتعيش حالة كبيرة من النشاط السينمائى، اذ انتهت من تصوير فيلم “ورد ريحان” مع أحمد الفيشاوى وتستعد لاستئناف تصوير فيلم “ملك”.