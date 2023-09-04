الجديد شديد .. هيفاء وهبي تنافس ابنتها في التعري وكشفت كل عضو بالمايوه

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها، أجرأ لحظاتها على البحر في اليونان، وهي ترتدي مايوه يكشف مفاتنها.

ونشرت هـيفاء وهبي مجموعة صور عبر حسابها على انستغرام، وهي ترتدي مايوه ملون، وتستمتع بأشعة الشمس على البحر.

وأبرزت زوايا التصوير مفاتن هيفاء وهبي بالتفصيل، فركزت في إحداها على صدرها ثم أردافها، وساقيها ويديها أيضاً.

ووضعت هيفاء نظارات شمسية ورفعت شعرها بتوربان، تاركةً الباقي منسدلاً على أكتافها، واستمتعت بالفواكه الموسمية في لوحة صيفية مثالية.

وتغزل متابعو هيفاء برشاقتها وجمالها، بينما انتقد آخرون جرأتها مؤكدين أن المنافسة أصبحت واضحة بينها وبين ابنتها في الإثارة والإغراء.

صلحة قريبة

وفي وقت سابق، ادعى حساب “شربليتا” الذي ينشر فضائح الفنانين، أن هناك صلحة قريبة بين هيفاء وهبي وابنتها زينب التي أنجبتها من زوجها السابق نصر فياض.

وسبق أن أكدت المحامية اللبنانية بشرى الخليل التي كانت محامية هيفاء أثناء طلاقها، إن الفنانة لم تتخل مطلقاً عن ابنتها، كما هو متداول.