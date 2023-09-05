انت الأن تتابع خبر محطة لبنانية تدعو لممارسة الشذوذ وفنان لبناني يرتدي فستان والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار الممثل اللبناني الكوميدي جان بو جدعون ردود الفعل بعد ظهوره عبر حسابه على مواقع التواصل وهو يرتدي فستان الزفاف الأبيض، ويضع الطرحة على شعره، ومتزين بمستحضرات تجميل على وجهه.

وعلق بو جدعون على الصورة التي نشرها وكتب عليها: "وأخيرا..شجعوني التلفزيونات" اشارة منه الى الحملة الدعائية التي روجت لها محطة تلفزيونية لبنانية دعما للمثلية الجنسية، وعدم اعتبارها جرماً أو مخالفة للتعاليم الدينية والإنسانية.



تفاعل الجمهور مع صورة النجم اللبناني وانهالوا بالتعليقات التي تشيد بخفة دمه وجمال روحه، بينما انتقده البعض على هذا التصرف.



الجدير بالذكر ان جان بو جدعون من أبرز الممثلين اللبنانيين تمكن من حصد شهرة واسعة بتميزه وروحه الفكاهية وبراعته بالتمثيل، كما يتمتع بشعبية كبيرة على مواقع التواصل بفضل نشاطه المستمر وتفاعله مع الجمهور.

ومن ناحية ثانية، كانت إحدى القنوات اللبنانية قد أثارت ضجة واسعة بسبب بثها لمقطع فيديو ترويجي آزرت فيه حقوق المثليين، تحت عنوان "الحب مش جريمة"، يدعو لالغاء المادة 534 من قانون العقوبات التي تجرم المثلية الجنسية، كما آزرت المحطة اقتراح قانون تقدم به بعض النواب لالغاء هذه المادة.

اشتعلت ردود الفعل الغاضبة، وانتشر وسمٌ #قناة_الشذوذ، ودخل وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على الخط، واعتبر أن القناة ترتكب الجرائم مقابل أجرٍ معلوم وقال: "قريباً جداً، سوف يجرّ على مرتكبيه أشدّ العقوبات".