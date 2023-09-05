انت الأن تتابع خبر حلا شيحة ومفاجآت جديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة حلا شيحة عبر خاصية الستوري في تطبيق إنستغرام صورةً لها وعلّقت عليها بكلمات أثارت حيرة جمهورها.

وقالت حلا في تعليقها على الصورة: "الحياة مليئة بالمفاجآت"، لتبدأ تخمينات الجمهور حول المفاجآت التي تحدثت عنها حلا، وهل هناك عمل جديد سوف تعود من خلاله إلى الشاشة أم أنّ المفاجآت التي تتحدث عنها تخص حياتها الشخصية، التي يلفّها الغموض منذ قرّرت خلع الحجاب والعودة إلى الفن، خاصة علاقتها بزوجها الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود!

يُذكر أنّ حلا شيحة كانت قد شاركت قبل قرار اعتزالها الأخير في عدد من الأعمال الفنية، بدأتها بمسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا عام 2020، وكان آخر أعمالها فيلم "مش أنا"، ثم قررت أن تعتزل الفن وترتدي الحجاب بعد زواجها من معز مسعود.