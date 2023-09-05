انت الأن تتابع خبر مشاركة مرعي البريمو هي الأخيرة .. لبيب يعتزل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان المصري لطفي لبيب اعتزاله التمثيل، والتفرغ لكتابة القصة القصيرة، وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية بعد أيام من تكريمه في الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، التي أقيمت قبل أيام في مدينة العلمين الجديدة، أنه قرر التوقف عن التمثيل، والتفرغ لهوايته القديمة في كتابة القصة القصيرة، إلى جانب عدد من السيناريوهات لأعمال درامية من تأليفه، مشيراً إلى أن المجال مفتوح لكل عمل جاد يعود بالدراما المصرية إلى سابق مجدها.

وقال لبيب إن الدراما الجادة تروّض الوحش داخل الإنسان، وتعمل على تهذيب أخلافة، مشيرًا إلى أنه فخور بتجربته الطويلة في العديد من الأعمال الدرامية التي قدمها مع عدد كبير من نجوم الإخراج الدرامي في مصر، وبدوره الأخير في فيلم "مرعي البريمو" مع النجم محمد هنيدي، الذي ظهر فيه ضيف شرف، يختتم لطفي لبيب مشواره الفني مع التمثيل، الذي قدم خلاله العديد من الأعمال الفنية الناجحة في المسرح، والسينما، والتلفزيون المصري.

وحصل لبيب على درجة الليسانس في كلية الآداب، قبل أن يلتحق بالدراسة بمعهد الفنون المسرحية نهاية الستينيات، ويتخرج فيه ليلتحق بالخدمة العسكرية التي استمرت لنحو ست سنوات، شارك خلالها في حرب أكتوبر عام 1973، قبل أن يقضي 4 سنوات بعد انتهاء خدمته العسكرية خارج البلاد، ويعود ليبدأ مشواره الفني متأخراً، مطلع الثمانينيات، بمشاركته في عدد من الأعمال المسرحية، وينطلق بعدها مشاركًا في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية للتلفزيون المصري.