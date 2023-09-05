شريف عرفة يتعاون مع محمد إمام لأول مرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 11:31 صباحاً - شوق الفنان محمد إمام جمهوره بصورة جديدة من كواليس فيلمة الجديد "اللعب مع العيال" المقرر طرحه في 2024، ويتم تصويره بين عدة مدن ساحلية منها الغردقة، ونويبع، بجانب القاهرة.

وكتب إمام عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"#توكلنا_على_الله

فيلم كبير مع اكبر المخرجين #اللعب_مع_العيال، مفاجأة ٢٠٢٤ إن شاء الله.

ويعد "اللعب مع العيال" هو التعاون الأول الذي يجمع بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة، بعد سلسلة النجاحات التي حققها عرفة مع الزعيم عادل إمام والتي بدأت عام 1991 بفيلم" اللعب مع الكبار".

ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: بيومي فؤاد، باسم سمره، ويزو، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.