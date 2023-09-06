انت الأن تتابع خبر بفستان فوق الركبة.. ياسمين الخطيب في إطلالة جريئة بالمخطط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب بنشر صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر وتبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وجاءت بإطلالة أنيقة وجريئة اظهرت رشافتها وجمالها الطبيعي، وأعجب بها عدد كبير من المتابعين وحصلت على التعليقات والإعجابات الكثيرة.

ياسمين الخطيب بفستان جرئ

وأطلت ياسمين الخطيب وهي ترتدي فستان لونه أبيض وأسود وقصير وملفت للأنظار، ووضعت حزام على خصرها وكشف عن جمالها وأناقتها الساحرة، وهي تعد من أكثر الأشياء التي خطفت أنظار الجميع، وحصلت على عدد كبير من التعليقات والإعجابات على هذه الصورة المميزة والجديدة.

ووضعت ياسمين مكياج خفيف لتبرز جمالها الطبيعي، حيث أنها اعتمدت على وضع الألوان الترابية الناعمة التي أظهرت جمال عيونها، ووضعت أحمر شفاة باللون الأحمر الناعم الذي أظهر جمالها وأنوثتها، وهذا ما جعلها تظهر بشكل جميع ومميز خطف الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا، وتركت شعرها الذهبي منسدل على كتفها بشكل ناعم وانسيابي يخطف الأنظار.

من هي ياسمين الخطيب؟

وولدت الكاتبة ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب عام 1981 في القاهرة ووالدها مصري ووالدتها تركية لبنانية، ووالدها هو الناشر سيد الخطيب وجدها المفكر عبد اللطيف الخطيب مؤسس أكبر مطبعة بالشرق الأوسط ومصر في الأربعينات “المطبعة المصرية”، وهو مؤلف كتاب الفرقان الذي تسبب في إثارة ضحة كبيرة بكافة أنحاء العالم.

وعملت لأول مرة ياسمين كاتبة مقالات في الكثير من الصحف المصرية وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية، ومن أبرزهم الوطن والأخبار والأحرار والدستور وغيرهم، وأيضاً كانت رئيس تحرير القسم الاجتماعي بجريدة صوت الأمة، ولها الكثير من الأعمال المختلفة التي جعلتها تشتهر كثيراً وتميزت بإطلالتها الرائعة واللافتة للأنظار، وتتفاعل بشكل كبير على السوشيال ميديا بالكثير من الصور المختلفة.