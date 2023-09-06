انت الأن تتابع خبر مبروك الصلح .. اتفرج أحمد سعد يعود إلي علياء بسيوني بفيديو رومانسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار المطرب أحمد سعد حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق السادس من شهر سبتمبر الجاري، بين رواد السوشيال ميديا بشأن عودته إلي طليقته مصممة الأزياء علياء بسيوني.

انستجرام أحمد سعد:

وجاءت حالة الجدل بعد الفيديو الذي قام أحمد سعد بنشره على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام، والذي ظهر فيه علياء بسيوني ضمن الإنسرتات لتجهيزات حفلاته وتفاعل الجمهور مع أغانيه خلال الأيام الماضية.

أول تعليق أحمد سعد على الفيديو:

وكان تعليق أحمد سعد على هذا الفيديو أكثر دهشاً للجمهوره في مصر والوطن العربي حيث أنه قال “بالجمهور تحلو الدنيا”

تعليقات الجمهور:

وقام العديد من رواد السوشيال ميديا بالتعليق على فيديو أحمد سعد بالمباركة له على عودته إلي زوجته علياء بسيوني مثل الف مبروك الصلح وأحلى حاجة في الڤيديو مراتك و أبنك ربنا يهدي الحال و يباركلك في بناتك و أبنك، فيما رأي البعض الأخر أنه يمكن أن تتحول العلاقة بينه وبين طليقته إلي صداقة مثل ممكن رجعو كأصدقاء فقط، وفيما قام فريق أخر بتوجيه نصائح إلي المطرب المصري بعد الغرور مثل ماتغرك الشهره والفلوس السعادة والفرح والسرور وسط عائلتك واولادك وزوجه تحبك وتخاف عليك اهتم عائلتك هما الحب الحقيقي لك.

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني:

وكانت مصممة الأزياء علياء بسيوني قد أعلن عن طلاقها من أحمد سعد خلال الأيام الماضية بسبب غيابه عن المنزل أثناء الوعكة الصحية التي تعرضت له ابنته البالغة من العمر 40 يوماً فقط.

فيما أكدت بعض التقارير الصحفية أن الفنان أحمد سعد تدخل في الأمر للصلح بينهما والذي من الواضح جاء بنتيجة وعاد الثنائي إلي بعضهما.