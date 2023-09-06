انت الأن تتابع خبر بعد محاولة الانتحار .. شيرين بورطة والقضاء يتحرك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للاستيلاء على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر اليوتيوب، من قبل منتج شهير وفقا للبلاغ الذي تقدمت به للنائب العام.

وقالت شيرين في البلاغ، أن هذا الشخص نشر العديد من أعمالها الغنائية عبر حساباتها وتربح منها، مؤكدة أن الشخص المشكو في حقه قام بالتعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية بحلفلك بدون علمها وموافقتها كما تعاقد مع موقع Spotify، بدون الحصول على إذن منها.

بدوره، علق ياسر قنطوش، المستشار القانوني لشيرين خلال تصريحات صحافية وقال ان الفنانة تعاني منذ أشهر بسبب عدم قدرتها الوصول إلى حساباتها في مواقع التواصل، وطرح أغانيها بدون إذن كأغنية "سيدنا القماص".

الجدير بالذكر ان شيرين لم تقوم بنشر أي شيء عبر حسابها على فيسبوك منذ 16 يناير ولم تنشر على "اكس" من 2022 سوى تغريدة واحدة بتاريخ 4 أغسطس 2023 تتحدث عن حالتها الصحية، اما على إنستغرام، لم تنشر النجمة المصرية أي منشور من 2022.

على صعيد آخر، كانت شيرين قد ردت في وقت سابق على الشائعات المتداولة حول محاولتها الانتحار بجرعة زائدة من الأدوية، مؤكدة أن ما نشر عنها غير حقيقي وانها تستمتع بإجازتها الصيفية مع أسرتها وبناتها قائلة: "أنا كويسة ومفيش حاجة خالص وبصيف مع البنات، وربنا يرحمني منهم ومن الكلام اللي بيطلعوه".