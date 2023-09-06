انت الأن تتابع خبر ملكة جمال البحرين لجين يعقوب تفجّر ردود الفعل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد عام من حصولها على لقب الوصيفة الثانية، تغلبت عارضة الأزياء والممثلة البحرينية، لجين يعقوب، على ثماني متسابقات وحصدت لقب ملكة جمال البحرين لعام 2023.

لجين يعقوب نجمة بحرينية من ام أمريكية، نشأت في الإمارات، تبلغ من العمر 19 عامًا، وهي أصغر مشتركة في المسابقة التي تقام للعام الثالث على التوالي، حصلت على التاج الملكي الذي سيمكنها من تمثيل البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون الثانية والسبعين، حيث أثارت إعجاب لجنة التحكيم بجمالها ومهاراتها في التواصل وعاطفتها.

بدأت لجين مؤخرًا مشروعها Hero للملابس التنكرية، لمساعدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أولئك الذين يتعافون من المستشفيات على اكتشاف متعة تجربة ملابس شخصياتهم المفضلة.

هذا وشاركت الممثلة المصرية مي عمر، والممثلة المغربية ليلى حديوي، والمغنية الفلبينية وعضوة Now United السابقة بيلي ماي، وممثلة بوليوود أورفاشي راوتيلا، وملكة جمال البحرين 2022 إيفلين خليفة بلجنة تحكيم المسابقة.

وتضمن الحفل اختيار عدة فقرات وجرى تقييم المرشحات من خلال 5 مراحل، بما في ذلك المقابلة الشخصية، وجولة الملابس الرياضية، وجولة ملابس السباحة، وجولة فساتين السهرة، وجولة الأسئلة النهائية.

تفاعل المتابعون مع فوز لجين يعقوب وأشادوا بجمالها واناقتها وشخصيتها المميزة، وتمنوا لها التوفيق والنجاح في حياتها المهنية والشخصية، وتم تداول صورها بنطاق واسع على مواقع التواصل.