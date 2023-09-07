انت الأن تتابع خبر من هو زوج الفنانة ريم مصطفي.. معلومات كثيرة عنه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر في الساعات الأخيرة الماضية سؤال من هو زوج الفنانة ريم مصطفي؟، ويريد الجميع الحصول على إجابة عليه لأنها من الأشياء التي شغلت بال الجميع، حيث أنها من أبرز وأهم الفنانات في الساحة الفنية ويتابعها الكثيرين من المحبين والمعجبين.

من هو زوج الفنانة ريم مصطفي؟

وسوف نجاول على سؤال من هو زوج الفنانة ريم مصطفي، وذلك لأنه ما زال مجهول حتى الوقت الحالي، ولم يقوم أي موقع خاص بالتواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلان ببث وتقديم أي شيء عنه، وما زال جميع متابعين ريم يبحثون عن جميع التفاصيل الخاصة به.

واكتفت ريم فقط بالإعلان عن زواجها وإنجابها ثلاث أولاد من زوجها، وانتشرت الكثير من الشائعات حول وجود قصة حب بينها وبين طارق العريان زوج المطربة السورية أصالة نصري سابقاً، ولكنها قامت بنفي كل هذا، وانتشر أيضاً حول ريم الكثير من الشائعات حول دخولها في قصة حب فاشلة.

من هي الفنانة ريم مصطفي؟

وأما عن الفنانة ريم مصطفي فهي من مواليد القاهرة في يوم 25 ديسمبر 1986 وتبلغ من العمر 37 عاماً، وأسمها بالكامل ريم مصطفي كامل محمد يونس، ووالدها توفي يوم 19 يوليو 2017 ومتزوجة ولديها 3 أولاد، وتعمل ممثلة مصرية وأكملت تعليمها في جامعة القاهرة بكلية الإعلام في قسم الإذاعة والتلفزيون.

وبدأت حياتها العملية في مجال التسويق ولكنها تحولت بعدها للعنل في الفن ومسيرتها بدأت في عام 2013، ومن أبرز أعمالها الفنية فيلم مش ريحين في الضاحية 2017، ولاد رزق الجزء الثاني وعودة أسود الأرض، ومسلسل قاض اشتكال ومسلسل أبو هيبة في جبل الحلال، ومسلسل هبة رجل الغراب وغيرها الكثير من الأعمال الفنية.