نبذة عن الكتاب مصريون وروس ... للدكتور احمد الخميسى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 09:29 صباحاً - صدر هذه الأيام كتاب مصريون وروس للكاتب د. أحمد الخميسي عن دار غراب للنشر والتوزيع.

يتناول الكتاب تاريخ العلاقات المصرية الروسية الذي يعود لعهد محمد علي حين ارسل إلى روسيا اول بعثة علمية مكونة من طالبين، والشخصيات المصرية التي تركت أثرا ثقافيا عربيا في الساحة الروسية مثل الشيخ طنطاوي، أو التي قامت بالتعريف بالأدب الروسي مثل د. أبو بكر يوسف وأيضا يسرد الكاتب بعضا من ذكريات فترة اقامته في روسيا للدراسة. وهناك كذلك شخصيات مهمة مثل فاليريا كيربتشنكو التي ترجمت معظم أعمال نجيب محفوظ إلى الروسية وغير ذلك. الكتاب صادر عن دار غراب للنشر والتوزيع. وقد سبق للخميسي أن أصدر كتبا في هذا المجال اولها موسكو تعرف الدموع .. ثم نجيب محفوظ في مرايا الاستشراق الروسي وأيضا أوراق روسية