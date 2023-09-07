مهرجان قلعة صلاح الدين.. لينا شاماميان فى وصلة طرب بالمحكى و...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 10:30 صباحاً - نظمت دار الأوبرا المصرية، جولة في عالم الغناء الشرقي والغربي الراقي، جاءت ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.

فعلى مسرح المحكى وبصوت ساحر، شدت السورية لينا شاماميان بوصلة طرب شملت مجموعة من اعمالها الخاصة والمؤلفات المصرية والسورية وعدد من الموشحات الشهيرة منها على موج البحر، لما بدا يتثنى، هنعيش ونشوف، يا ظريف الطول، قصة عشق، موال أتخاف هجرانى، شام، ميدلى هالا اسمر اللون - إن راح منك يا عين، ميدلى ياما دق ع الراس طبول - دلعونا، ميدلي ما روحش الغيط - بيبه، آخر العنقود، يا مال الشام، قدود حلبية، ميدلى تراث ارمنى وعراقى، ميدلى هالالى و ع العين موليتين.

كما تغنت الفنانة نسمة محجوب بمختارات من اعمالها الخاصة الى جانب مجموعة متنوعة من اشهر الاغانى باللغة الانجليزية كان منها كل شمس، حبيبى، يا محروسة، الحب المستحيل، كفاية، امرأة علي النار، خصوصا راجل، علي طبيعتى، وجوه، حياتى، ليالي أوچينى، حكاية شعب، الوقت يعدى، يا غاوى هروب، بالى معاك، تلك كانت الايام وغيرها.

وفى مفاجأة فنية مميزة نالت اعجاب واستحسان الجمهور شكلا لينا ونسمة ثنائى غنائى وقدما مجموعة من الأعمال الغربية الشهيرة.