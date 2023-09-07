”الشباب والرياضة ” تواصل منافسات مجال الموسيقي والكورال بمهرجان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 11:27 صباحاً - تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، سباق الموسيقي والكورال بمهرجان إبداع مراكز الشباب في موسمه الرابع ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، والذي تستمر فعالياته حتي ١٧ سبتمبر الجاري، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة .

وضمت لجنة التحكيم الفنانة نادية مصطفى ، المايسترو عز الدين سليم ، والملحن محمد مدين .

بدأت الفعاليات بمحافظة العريش " مركز شباب ٦ اكتوبر " في مجال الغناء الجماعي ،تحت قيادة المايسترو خالد الشعراوي حيث قدمت أغنية صورة ، أما في فقرة الغناء الفردي فقدمت أغنية" ليه خلتني احبك " ، أداء خلود يوسف ، وأغنية " اسمر يا اسمراني" ، أداء عبد الرحمن عبد النبي ، واخيرا أغنية "طول عمري احبك" غناء صفاء علي.

وفي العزف الفردي قدم ابراهيم سعد "طبله" ، حلمي محمد "كاولا ".

فيما عرضت محافظة المنيا بمركز شباب المدينة ، تحت قيادة المايسترو احمد رضا ، عرضها الفني في العزف الموسيقي بمقطوعه من اعمال عطيه شراره ميدلي محمد عبد الوهاب ، أما العزف الفردي فقدمه مارك اسامه عزف على آله الكمان ، فادي لمعي على آله الناي ،ارثر نبيل على آله القانون .

وفي الغناء الجماعي قدمت ميدلي من أعمال كمال الطويل ، ميدلي منير مراد وفي الغناء الفردي احمد جمعه في "اسمر يا اسمراني "محمد علي في "انا عيني عليك "واخيرا شروق علي في " بكره يا حبيبي "

وفي ختام اليوم قدمت محافظة المنوفية " مركز شباب الحي القبلي " في العزف الفردي محمد علي صولو طبله ، عمر محمد صولو كمان ، أما الجماعي فقدموا مقطوعة "كل ده كان ايه " .

وفي مجال الغناء الجماعي قدمت ميدلي " قصه الاختين" وميديا لمجموعه أغاني لعبد الحليم حافظ وفي الختام قدم محمد شلبي اغنيه "بين شطين" ، واختتمت الفقره بأغنية "بلاش عتاب" لحازم موسى .

يذكر أن مهرجان إبداع مراكز الشباب يضم المجالات التالية " الشعر - الفنون التشكيلية - العروض المسرحية –الفنون الشعبية- الأفلام القصيرة – الإنشاد الديني والترانيم – الموسيقي والغناء- الموال الشعبي –الفرقة الموسيقية (الباند)- أشغال يدوية وحرف تراثية -التعليق الرياضي –الألعاب الالكترونية - الدوري الثقافي المعلوماتي".