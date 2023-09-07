انت الأن تتابع خبر علي ربيع والذكاء الاصطناعي أية علاقة .. صورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الذكاء الاصطناعي في عالم السوشيل ميديا أثر بشكل كبير على الناس خاصة الفنانين ؛ حيث لا حدود والخيال يصنع الوجود، وخلال كل ذلك تسيطر الظرافة على الموقف وهذا بعد انتشار عدة فيديوهات بتقنية الذكاء الاصطناعي مؤخرا ومنها فيديو الممثل المصري الكوميدي علي ربيع الذي أثار الجدل عبر منصة إكس، وتصدر اسمه الترند في مصر بإطلالة مختلفة ظهر فيه بوسامة غير معهودة وشعر مصفف بعناية.

ويعيد هذا الفيديو الجدل القائم بخصوص الذكاء الاصطناعي وقدرته على التلاعب بأشكال البشر ، لاسيما الفنانين والمشاهير، وحتى استنساخ أصوات المطربين بطريقة تخلب الأذهان.

ويعود أصل الفيديو إلى الممثل التركي المعروف بفريد كورهان، حيث تم وضع صورة الممثل المصري محل صورة نظيره التركي، دون أن يصدر أي تعليق من قبل الفنان المصري بعد انتشاره بشكل كبير، وتصدر اسمه على المنصات.

أما عن أخبار علي ربيع فينتظرعرض مسلسله الجديد "نصي التاني" يوم 28 (أيلول) الجاري على منصة شاهد، وتم طُرح الترويجة الرسمية للمسلسل، ويتكون من 10 حلقات ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي رومانسي، حيث يجسد ربيع دور موظف بنك، ويرغب والداه في تزويجه بأسرع وقت ممكن، ما يدخله في العديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية، بسبب بحثه عن شريكة حياته، فيقع في حب فتاة جديدة كل حلقتين، وسط العديد من المغامرات الشيقة.

ويشارك ربيع في المسلسل، كل من ياسمين رئيس، ورنا رئيس، وميرنا نور الدين، وثراء جبيل، ووفاء عامر، ومحمود البزاوي ومحمد محمود وسلوى عثمان، والمسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح.