انت الأن تتابع خبر مسلسل سفاح الجيزة يخطف الأضواء والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر في الفترة الأخيرة المسلسل المصري "سفاح الجيزة" الساحة الدرامية، وصار حديث الجماهير، وكيف لا وهو مأخوذ عن قصة واقعية عانى من ويلاتها المجتمع المصري وتأسوا لأحداثها.

قذافي فراج عبد العاطي "سفاح الجيزة" الذي قام بجرائم قتل ونصب، ابتداء من سنة 2015، حيث قتل 4 أشخاص، الذين اختفوا في ظروف غامضة، ولم يتم العثور عليهم، من بينهم زوجته، وصديقه المقرب، وأحد الصائغين الذين كان يتعامل معهم.

يعيش السفاح في محافظة الجيزة، ويتنقل في بعض الأحيان إلى مدينة الإسكندرية، ويقوم بانتحال شخصيات أخرى، منها وهمية، ومنها تمثل أحد معارفه كما كان يقوم بالتخفي.

وكان آخر ضحاياه الصائغ الذي الذي اختفى تاركا الشكوك دائرة حول قذافي، ليقع في شباك الشرطة، وتتم محاكمته، سنة 2021 التي كشفت الكثير من التفاصيل والخبايا المتشابكة.

.

ليتم الحكم عليه بالإعدام، وهو الحكم الذي لم يطبق حتى للآن؛ بسبب طعنه فيه، منتظرين المحاكمة المقبلة لنعلم القول الأخير.

وتدور أحداث المسلسل حول الخوف والظلم الذي تحدثه شخصية تظهر مثالية قدر ما استطاعت، كأن تمثل دور الابن البار بوالديه، وصورة الجار المحبوب من جميع أهالي الحي الذي يقطنه؛ لكن تضليل الحقائق وتزييفها يضعنا أمام شخصية مضطربة أنتجها مجتمعه المتناقض.

وتجري الأحداث حسب الحبكة الدرامية عارضة هذه الشخصية السايكوبيتية ومتدرجة بشكل شائق، يخلب الأذهان!