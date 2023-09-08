انت الأن تتابع خبر بسام كوسا يتحول إلى مجرم والجمهور مصدوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشارك الفنان السوري بسام كوسا بالمسلسل الجديد "الغريب الذي يعرض على منصة شاهد.

ويتحول النجم السوري الذي يلعب دور القاضي النزيه "يوسف"، إلى مجرم، بعد ان يضطر الى التحايل على القانون من أجل إنقاذ ابنه.

وتبدأ تفاصيل القصة عندما يُتّهم "رامي" ابن القاضي بقتل ابن أحد الأثرياء المعروفين بتجارتهم المشبوهة والخارجة عن القانون.

يعترف رامي لوالده بفعلته، فيقرّر الأخير تسليمه الى الشرطة، لكنه يتراجع عن قراره عندما يدرك أن والد الشاب المقتول سيثأر لابنه ويسعى لتصفية رامي وعندها يبدأ بالبحث عن حل لإنقاذ ابنه، ثم ستبدأ الأحداث المتشابكة.

ويشارك في المسلسل العديد من النجوم إلى جانب بسام كوسا، بينهم: فرح بسيسو، سعيد سرحان، محمد عقيل، ساندي نحاس، مايا يازجي، شادي شمص، علي سموروغيرهم.

كان الفنان السوري قد حمس الجمهور للمسلسل الذي بدأ عرضه في 7 أيلول الجاري، ونشرعبر حسابه في "إنستغرام" صورة تجمعه بعدد من الفنانين، وعلق عليها: "حكاية عيلة رح تنقلب بغلطة وحدة، انتظروا مسلسل الغريب.

وأعرب الجمهور عن حماستهم لمشاهدة العمل، خاصة ان بسام كوسا يثري أي عمل يشارك به، بالاضافة إلى مشاركة الفنانة التي غابت فترة طويلة عن الأعمال الفنية، فرح بسيسو، وأعرب البعض عن صدمته بتبديل شخصية القاضي في العمل وتحوله إلى مجرم.