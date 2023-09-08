انت الأن تتابع خبر الصلح خير.. تفاصيل اعتذار ريم طارق وهذا رد حسن شاكوش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات الشهير حسن شاكوش بالكشف عن تفاصيل الجلسة الخاصة بالصلح التي حدثت بينهم من حوالي 3 أيام، وقالت أنه يوجد العديد من الأطراف من عائلة شاكوش تدخلوا ليحلوا الأزمة بينها وبينه، وذلك مقابل أن تتنازل عن جميع القضايا التي توجد أمام القضاء حالياً وحصولها على مستحقاتها.

آخر تطورات الطلح بين ريم طارق وحسن شاكوش

وكشفت عن تفاصيل انتهاء الأزمة بينها وبين شاكوش قائلة “الحمد لله أخدت كل حقوقي الشرعية من حسن، والحمد لله اني طلعت كويسة، وهو كمان شخص كويس، وراجل محترم، وكل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وتدخل أكتر من طرف، وأي حد سيرته جت في الموضوع سواء من أهله أو من اهلي او مامته فحقهم على راسي وكل شئ قسمة ونصيب”.

رد حسن شاكوش على زوجته

وجاء رد حسن شاكوش على رسالة طليقته بعدنما أعلنت عن انتهاء الخلاف بينهم وحصولها على حقوقها الشرعية، وقال عبر فيس بوك “أنا أولا بشكرك يا ريم على كلمه الحق اللي قولتيها في حقي دلوقتي وذكرتي انك مشوفتيش مني غير الخير”.

واستكمل قائلاً “وقابل اعتذارك علي ماصدر منك وانا مكنش ليا اي رد فعل قدام الناس ومش من تربيتي اني اشهر ببنات الناس حتى لو رد على كلام يجرحني أو اساءه ليا، مع ان ده كان مأثر عليا نفسيا وعلى أهلي وكل اللي حوليا وقابل اعتذارك، وعفا الله عما سلف والمسامح كريم واتمنالك كل خير في حياتك واشوفك دايما بخير”.