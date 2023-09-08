انت الأن تتابع خبر هاني شاكر عن نقابة الموسيقيين: بتمنى ألغي التجربة دي من حياتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام المطرب هاني شاكر بالكشف عن سبب حبه الكبير لجماهيره، وأيضاً كشف عن جميع الأشياء التي فعلها في حياته وندمه عليها طوال مشواره الفني، وتحدث عن الكثير من الأشياء التي تحدث على السوشيال ميديا.

هاني شاكر يتحدث عن نقابة الموسيقيين

وتحدث المطرب هاني شاكر خلال العديد من التصريحات التلفزيونية في أحد البرامج، قائلاً “بشوف اللي ربنا بيحبه بيحبب فيه خلقه، أنا بحب الناس وبحترمهم جدًا وبسيط معاهم جدًا، الصغير قبل الكبير وبمرور الوقت بتاخد عنك فكرة إنك بتحب الناس ودي حقيقة مش بمثل”.

واستكمل قائلاً “من الأشياء اللي ندمت عليها وأتمنى إني ألغيها من حياتي هي تجربة نقابة المهن الموسيقية، دايمًا من وقت للتاني بجدد من دمي الفني وأغانيًا وإن كنت بتعامل مع السوشيال ميديا بعقلية هاني شاكر القديمة، وده لأني مش بنجرف وراء مغريات التريند، لأنها مش حقيقة انك تشتري نجاحك بالفلوس بحسها زائفة”.

مسلسل هاني شاكر الجديد

وأعلن هاني شاكر عن التجربة الجديدة التي يستعد لها وهي مسلسل يقدمه في الفترة المقبلة، وهو الذي يظهر فيه بدور رجل أعمال، وقال أنه يحب جمهوره كثيراً ويكون سعيداً عندما يراهم في مهرجان القلعة الخاصة بالموسيقي والغناء، وأنه يحب الجمهور كثيراً ويريد أن يقدم لهم الكثير من الأعمال المميزة طواتل الفترة القادمة.

وقال أنه حرص في العام الماضي على زيارة النجمة ميادة الحناوي في سوريا ويتمني أن يقدم دويتو معها، وأكد أنه قام بتقديم تجربة قديماً في التمثيل ولكنه انقطع إلى فترة طويلة، ولكنه يريد أن يشاهد فكرة سيناريو جديدة ومميزة ليقدم الكثير من الأعمال الأخرى المميزة.