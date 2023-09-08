انت الأن تتابع خبر ياسمين رئيس توجه رسالة إلى مجهول .. ما القصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة المصرية ياسمين رئيس عبر حسابها على تويتر ( اكس ) ، لفنان مجهول ، وكتبت كلاما غامضا ، أثار فضول الجمهور .



وعلى حسابها في منصة "إكس"، كتبت الفنانة ياسمين رئيس: "بيضرب إيرادات.. وبيضرب سيناريوهات..وبيضرب أخبار كذب..وبيضرب أرقام مشاهدات..وبيضرب شهادات كمان..فاضل إيه تاني يا نجم مش كفايه بقى كده".





وأثار منشور ياسمين رئيس جدلا في منصة "إكس"، حيث علق أحدهم قائلا: "فكري بنجاحك ومستقبلك"، فيما تساءل البعض عن الشخص المقصود.



وانتقدها البعض قائلا: "اشتغلي على نفسك بس وخلينا نسمع اسمك من شغلك بدل ما نسمعه علشان بتتكلمي على الأحسن منك".



وكانت الفنانة ياسمين رئيس بدأت مرحلة التحضيرات لفيلمها "رحلة البحث عن فستان الزفاف" الذي يجمعها لأول مرة مع المخرجة جيلان عوف، ومن المقرر أن تبدأ ياسمين رئيس تصوير مشاهدها بالفيلم خلال الـ3 أسابيع المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، والفيلم من إخراج، وتأليف جيلان عوف.