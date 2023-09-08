الدهن في العتاقي – القشطة فيفي عبده اكتسحت صافيناز بوصلة رقص بلدي

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي ترقص علي أنغام أغنية “ايوة قلبي عليك” مرتدية عباءة باللون البرتقالي، مما حاز الفيديو علي إعجاب متابعيها.

وعلقت فيفي عبده علي الفيديو كاتبة: “بحب الاغنيه دى اوى ورقصت عليها لف يوووو امواااا”.

كانت فيفي عبده، قد تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبده: “أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي”.



