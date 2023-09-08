انت الأن تتابع خبر فنانة مصرية تستفز الجمهور بما قالته عن الحجاب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حلت الفنانة نسرين أمين ضيفة على برنامج "بلا تصنيف" عبر قناة LBC، وكشفت خلال اللقاء الكثير من المواضيع الشخصية والفنية، وأسرار عن حياتها.

ومن اكثر التصريحات التي أثارت جدلا واسعا بين الجمهور رأي نسرين امين بالحجاب، حيث اكدت إنها لا تفكر في ارتداء الحجاب، لارتباطه أكثر بالأخلاق وهي راضية بأخلاقها وتعرف نفسها جيدا، على حد قولها.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها ربت ابنتها بناء على هذه القناعات، وتركتها تختار ما تريد وتلبس وتأكل بناء على اختياراتها الشخصية دون تأثير من احد.

أما فيما يتعلق حياتها الشخصية، أكدت نسرين أنها انفصلت عن زوجها بعد سنتين من الارتباط لعدم التوافق في التفكير، وقالت: "زواجي كان صح وخلفت بنتي بدري"، ولم تندم على هذا الأمر رغم انها لم تكن مستعدة للانجاب لكن والدها ووالدتها دعموها وساعدوها.

وتابعت النجمة المصرية انها تستمر مع الرجل الذي تحب شخصيته وعندما يتغير ويختلف تتركه وتذهب، وهذا ما حدث في زواجها.

وشددت على رفضها ان تكون زوجة ثانية، ولم ترتبط بأي شخص متزوج طوال حياتها.

وأوضحت نسرين أمين شروطها للزواج مرة أخرى، وقالت انها لم تنبهر بأي رجل لدرجة أن تتزوج به، ولكن ما يهمها بالرجل الذي تريد الارتباط به ان يكون مقتدر ماديًا، ولا يجبرها التنازل عن شغلها ويكون من نفس مستواها الاجتماعي وان يكون طيب وكريم.

وردت الفنانة على شائعة ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي وقالت لو أرادت الارتباط به لفعلت ذلك منذ سنوات طويلة.