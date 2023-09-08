انت الأن تتابع خبر تفاصيل حادث السير المروع الذي تعرض له جورج وسوف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، أنباء عن تعرض الفنان السوري جورج لحادث سير مروع على طريق البداوي في لبنان.

وأقلق هذا الخبر الجمهور والمحبين الذين طالبوا بخروج تصريحات رسمية للاطمئنان على صحة سلطان الطرب.

وبعد ان اثار الخبر ضجة واسعة على مواقع التواصل، خرجت مصادر مقربة من جورج وسوف للكشف عن حقيقة ما حدث، واوضحت أنه لم يتعرض لحادث مروع كما أشيع، وكل ما في الأمر أن سيارته توقفت على يمين الطريق لتبديل إطار بعد تعرضه للعطل، مؤكدة ان الفنان بخير وصحة جيدة ولم يتعرض لأي شيء خطير.

على صعيد آخر، احتفل جورج وسوف في وقت سابق بعمادة حفيدته الأولى "آميا"، ابنة جونيور في إحدى الكنائس، وظهر سلطان الطرب بمقطع فيديو وهو يحمل الطفلة بين يديه، ولاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور.

الجدير بالذكر ان "آميا" ولدت بعد مرور 40 يومًا على وفاة وديع النجل الأكبر لجورج وسوف حيث نشر الفنان صورة لحفيدته الأولى عبر الانستغرام، وأرفقها بتعليق قال فيه: "ويبقى في الحياة فسحات من الأمل، آميا وسوف ١٤/٢/٢٠٢٣". مستخدمًا وسم "جدّو".