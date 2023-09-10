انت الأن تتابع خبر انهيار الفنانة الأردنية ركين سعد في المستشفى .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت الفنانة الاردنية ركين سعد الأنظار، من خلال ادائها المميز بمسلسل سفاح الجيزة الذي يعرض حاليا على منصة "شاهد".

وبعد الاشادة التي تلقتها من الجمهور والفنانين، أعربت ركين سعد عبر حسابها في انستغرام عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي حصل عليها المسلسل وتصدره ترند مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وجهت النجمة الأردنية شكرها لجمهورها ومحبيها، الذين أشادوا بأدائها مؤكدة ان نجاح العمل جعلها تشعر بالفرح والخوف أيضا، وقالت: "مخضوضة، ومتحمسة، ومبسوطة، وخايفة".

كما شكرت ركين سعد فريق عمل مسلسل سفاح الجيزة، على رأسهم المخرج هادي الباجوري وصُنّاع العمل الذين قدموا كل طاقاتهم لانجاحه.

واختتمت قائلة: "فخورة أنني اشتغلت معكم، وأنني جزء من المسلسل، أحبكم كثيراً..الحمدلله".

في سياق متصل، شهدت الحلقة السادسة من سفاح الجيزة الكثير من الأحداث المشوقة، أبرزها كشف الضابط حقيقة "جابر" الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهمي، والذي خدع الجميع لفترة طويلة وانتحل أكثر من شخصية لتنفيذ عمليات النصب.

وخلال الأحداث عرف جابر أن الشرطة متوجهة إلى المنزل الذي أخفى به"زينة" التي تلعب دورها ركين سعد فيقرر الذهاب هناك وإحراق المنزل، وعندما رفضت زينة الذهاب معه تركها مقيدة بالسلاسل حتى جاءت الشرطة وانقذتها وأخذتها للمستشفى، لتدخل بعدها في حالة من الانهيار العصبي، وتتوالى الأحداث الحاسمة.