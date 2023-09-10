انت الأن تتابع خبر بيان لنقابة الفنانين الأردنيين ضد سارة زكريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال أزمة الفنانة سارا زكريا في مصر تشغل الجمهور ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، نتيجة انقسام الأراء بين مؤيد لقرار منعها الغناء في البلاد وبين من يرى انها لم ترتكب مخالفات تستحق هذا المنع.

وأزمات سارة زكريا لم تنت إلى هذا الحد، بعد قرار نقابة الفنانين الأردنيين التي نشرت الاحد بياناً أوعزت فيه إلى كافة المنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بإيقاف الفنانة اللبنانية سارة زكريا عن ممارسة كافة المهن الفنية، وإذا تجاوزت أي جهة هذا القرار سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب الأصول.

وأصدرت النقابة اهذا القرار استناداً إلى قانونها رقم 9 لسنة 1997 والذي ينص على عدم أحقية أي شخص ممارسة المهنة الفنية دون استصدار تصريح من النقابة، بالاضافة إلى المادة رقم (26) والتي تنص على "المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها"، ولا يجوز التجاوز الاخلاقي أو اللفظي في أي من المهن المشمولة والمنصوص عليها في القانون أعلاه.

الجدير بالذكر ان سارة زكريا قد أثارت غضبا واسعا في مصر بسبب الالفاظ الخارجة عن الاداب التي استخدمتها خلال تقديم حفلها والتي اعتبرت اساءة للجمهور المصري، ما دفع الجهات المختصة باصدار قرار منعها من الغناء في مصر، رغم انها قدمت اعتذارها واكدت انها لم تتقصد الإساءة.