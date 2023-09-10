انت الأن تتابع خبر هند صبري بمفاجأة للجمهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مسلسل "البحث عن علا"، المقرر عرضه قريبا بموسمه الثاني، قد تم الإعلان عن الانتهاء من تصويره، ويستكمل أحداث الجزء الأول مع الصيدلانية علا عبد الصبور بعد طلاقها من زوجها هشام، ومحاولاتها لمتابعة الحياة بتطوراتها، والانفتاح على التجارب الجديدة، وتجاوز آلامها، وتسعى لتحقيق الحب عبر اكتشافها لنفسها.

يشارك بطلة الفيلم هند صبري، نخبة من الفنانين أبرزهم: أحمد طارق، محمود الليثي، سوسن بدر، كما شارك آخرون كضيوف شرف مثل: شيرين رضا.

يذكر أن التصوير تم بسرية غطت على كل حدث كي لا يتم حرقه، حتى إن الشركة المنتجة منعت طاقم العمل من الإدلاء بأي تصريح حول المسلسل في أي من وسائل الإعلام، وحرصت على إخفاء كل معلومة تتعلق به.

وعلى صعيد آخر حرصت هند صبري، على دعم ضحايا زلزال المغرب، وذلك بعد وقوع الكثير من الخسائر في الأرواح والبلاد، حيث تفاعلت الفنانة عبر حسابها بموقع تويتر: "ننعى بكلّ أسى ضحايا الزلزال الذي فجع المملكة المغربية الشقيقة.. تعازينا الحارّة و دعمنا الكامل للشعب المغربي في هذه المحنة"