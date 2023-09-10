انت الأن تتابع خبر مطالبات بطرد صافيناز من مصر بسبب صور وفيديوهات والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - طالب الكثير من المصريين عبر مواقع التواصل بطرد الراقصة صافيناز من البلاد بسبب تصرفاتها وملابسها التي وصفت بالمشينة والمعيبة.

وجاء غضب المصريين بسبب الصور والفيديوهات التي تنشرها صافيناز عبر حساباتها على مواقع التواصل خاصة الانستغرام.

وتحرص الراقصة الروسية التي تقيم في مصر على نشر آخر نشاطاتها ورحلاتها والحفلات التي تحييها، فمؤخرا اطلت صافيناز بأكثر من وضعية استفزت المتابعين، حيث ظهرت بصور من احدى الحفلات وهي ترتدي بدلة رقص مكشوفة برزت مفاتنها بشكل صارخ، وفيديو آخر وهي ترتدي ملابس البحر وتستعرض نفسها بطريقة جريئة.

يذكر ان صافيناز قد صدمت الجمهور بفيدو ظهرت فيه وهي ترقص على المسرح وتحمس الحضور بطريقة وصفت بـ"الجنونية" حيث كانت تقوم بحركات غريبة ومبالغ فيها، ما دفع المتابعين للتعليق بكلمات ساخرة جاء فيها:

"هاد رقص ولا حالة صرع" "أغرب رقص شفته بحياتي" "حالة جنون مو رقص"، وغيرها من التعليقات.

ورغم الانتقادات والمطالبات باتخاذ اجراءات قانونية بحقها، الا ان لصافيناز قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر جعلتها من نجمات الصف الأول بالرقص الشرقي، حيث تعج الحفلات التي تحييها بالحضور الذين يتفاعلون معها بشكل كبير ويتداولون صورها وفيديوهاتها عبر حساباتهم على مواقع التاواصل.