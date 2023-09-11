انت الان تتابع خبر لو محدش ربّاك أنا هربيك"..عمرو أديب يوجه صفعة مدوية وقاسية لمحمد رمضان!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعقد محكمة جنوب الجيزة الابتدائية في القاهرة، في يوم 28 سبتمبر الحالي، أولى جلسات قضية جديدة تم رفعها من قبل الإعلامي عمرو أديب، حيث يطالب بتعويض مقداره ثلاثة ملايين جنيه بتهمة السب والقذف.

قبل ذلك، صدر حكم من المحكمة الاقتصادية بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 300 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف للإعلامي عمرو أديب، وأيضًا بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسيء. كما أمرت المحكمة محمد رمضان بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مدني، ورفضت الدعوى المقابلة التي رفعها عمرو أديب.

تم صدور الحكم في قضية عمرو أديب ومحمد رمضان بعد أن أحالت جهات التحقيق في أكتوبر الشكاوى التي تقدم بها عمرو أديب ضد محمد رمضان إلى المحكمة الجنائية للمحاكمة.

ووفقًا لمصادر "مصر تايمز"، توصلت التحقيقات في القضية إلى أن الفنان محمد رمضان قد حرض على الإعلامي المصري بإساءة استخدام أجهزة الاتصال.

بدأت الأزمة عندما هاجم عمرو أديب الفنان محمد رمضان في برنامجه "الحكاية"، بعدما نشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يلقي الدولارات في الماء، احتجاجًا على صدور حكم قضائي يلزمه بدفع 6 ملايين جنيه لصالح طيار مصري.

وجه الإعلامي عمرو أديب انتقادات حادة للفنان محمد رمضان، وصفه بأنه "الأسطورة"، معبرًا عن استياءه من سلوكياته التي أثارت غضب الكثيرين الذين يحبونه. واعتبر أديب أن رمضان أصبح عدوًا لنفسه، وأنه غير قادر على فهم الأمور ولا يعرف ما يفكر فيه. وأضاف أديب أن الناس الذين أغضبهم رمضان سامحوه كثيرًا في الماضي، ولكن هذه المرة لم يعد الناس قادرين على تحمل سلوكه، وأن رمضان حظي بتوفيق من الله وأصبح ثريًا، وليس هو الوحيد الذي يمتلك الثروة، وهناك الكثير من الأشخاص الأثرياء الذين لا يتصرفون بهذه الطريقة. ومن جانبه، لم يتحمل محمد رمضان هجوم عمرو أديب وقرر المواجهة معه، حيث قام بنشر مقطع فيديو من مسلسل "الأسطورة" يظهر فيه وهو يدفع شخصًا بعيدًا عنه، ووضع صوت عمرو أديب في الخلفية، ورد عليه بجملة "بس يا بابا". واعتبر أديب تصرف رمضان تجاوزًا كبيرًا وهدد بمقاضاته، مؤكدًا أنه سيأخذ حقه بالقانون إذا لم يتم تصحيح الوضع، وأن الأيام القادمة ستكون صعبة، وسيتوجب عليهم الذهاب إلى المحاكم للحصول على حقوقهم. واختتم أديب بالقول إنه طلب من محاميه رفع قضية ضد الفنان محمد رمضان، وإذا حصل على أي أموال منها، فسيتبرع بها لمستشفى الأطفال في أبو الريش، مؤكدًا أنه ليس من النوع الذي يأخذ حقوقه بالتجاوز، وأنه سيحصل على حقه بالطرق القانونية.