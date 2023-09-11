انت الان تتابع خبر بعد كارثة الزلزال.. عودة تامر حسني إلى بسمة بوسيل تثير ضجة هائلة على مواقع التواصل في دولتي مصر والمغرب والجمهور يصاب بالصدمة الغير متوقعة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد انفصالهما بعدة أشهر، أثار خبر عودة الفنان المصري تامر حسني إلى زوجته المغربية بسمة بوسيل الكثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد انتشار صورة للفنانين، زعمت صفحات فنية عودة الفنانة المغربية بسمة بوسيل لزوجها الفنان تامر حسني، مما صدم الجمهور وأثار تساؤلاتهم حول صحة هذا الأمر.

شارك الفنان المصري تامر حسني مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام، والذي صوّرته زوجته السابقة بسمة بوسيل، حيث وثّقت من خلاله أول أيام الدراسة لأولادهما.

ظهر أبناء تامر وبسمة في الفيديو وهم يتوجهون إلى المدرسة في أول يوم دراسي، وخلفهم والدتهم وهي تصورهم أثناء دخولهم المدرسة، وعند انتهاء الدوام المدرسي، فاجئهم والدهم تامر حسني بالاستقبال حيث ركضوا نحوه وتجمعوا حوله مع أصدقائهم.

وفي الفيديو، ظهر تامر حسني وهو يلعب مع أطفاله وسط ضحكات بسمة، ثم قام بأخذهم معه بعد خروجهم من المدرسة.