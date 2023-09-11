انت الأن تتابع خبر أغلى من تمن شقة.. سعر فستان مي عمر الأخضر القصير يصدم الجمهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة مي عمر بمشاركة جمهورها بصور من جلسة التصوير الجديدة الخاصة بها، وذلك جاء على حسابها الرسمي الخاصة بنشر الصور والفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وحصلت على العديد من الإعجابات والتعليقات المختلفة على جمالها ورشاقتها.

سعر فستان مي عمر

وظهرت الفنانة مي عمر في الصور وهي ترتدي فستان أخضر قصير لامه ومزين بالريش في نهايته من فالنتنيو، ووصل سعره إلى 7.900 أي يصل لـ 261 ألف جنيه مصري، وتركت شعرها ينسدل على كتفها من تصفيفه بشكل مميز، ووضعت مكياج بألوان ترابية مميزوة وحددت عينها مع خبيرة التجميل رشا دياز.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

ومن ناحية أخرى بدأت مي في تصوير مسلسلها الجديدة نعمة الأفوكاتو أثناء الأيام القادمة، وهو مكون من 15 حلقة، ومن المرجح عرصه في رمضان 2024 ومن تأليف زوجها محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، وإنتاج مها سليم ويشارك في بطولة أحمد زاهر وطارق النهري، وهي تعمل محامية في المسلسل.

ويعتبر مسلسل نعمة الأفوكاتو خامس تعاون بين كلاً من أحمد زاهر ومي عمر في الدراما، وبعدما سبق وشارك أيضاً مسلسلات حكاية حياة عام 2013، وكلام على ورق عام 2014 ومسلسل ولد الغلابو عام عام 2019 ومسلسل لؤلؤ في عام 2020، وهي تشارك في رمضان 2023 بمسلسل علاقة مشروعة وتكون من 15 حلقة.

ومسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال وداليا مصطفى ومراد مكرم، وبسنت شوقي، عفاف مصطفى وياسمين رحمي وردشان مجدي والعديد من الفنانين والعمل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي وهو من إنتاج مشترك بين شركتي “Forever Drama – مها سليم” و”media Hub – سعدى جوهر”، وهو من أهم المسلسلات التي حصلت على نسب مشاهدة عالية في الأيام الماضية.