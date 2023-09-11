انت الأن تتابع خبر اتفرج .. تصريح صادم من شمس الكويتية : عايزة واحد تافة من أجل هذا الأمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة شمس الكويتية حالة من الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر الجاري، 25 من شهر صفر 1445 هجريا، بين رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

شمس الكويتية:

وجاءت حالة الجدل التي تسببت فيها شمس الكويتية، بعد التصريحات التي أدلت بها خلال استضافتها في برنامج Gossips، والذي تحدثت فيه عن كثير من التفاصيل حول حياتها الشخصية والفنية.

تصريحات شمس الكويتية:

وشاركت شمس الكويتية جزء من التصريحات الخاصة بها على حساب البرنامج االرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام حيث أنها أكدت أن قيامها بقص شعرها بصفة مستمرة متعلق بالحالة النفسية التي تعيشها.

وأشارت شمس الكويتية أن قامت بقص شعرها بعد أن حدث طلاقها بالإضافة إلي تقدم على فعل نفس الأمر، عندما تتلقي أي خبر حزين.

مواصفات فتي أحلام شمس الكويتية :

وكشفت الفنانة الكويتية عن مواصفات فتحي أحلامها الذي ترغب في الزواج منه تتمثل في أن يكون “تافه”، بحيث تكون مهته فقط أن يقوم بإضحاكها، حيث أن ذلك يعتبر طاقة إيجابية دائما لها مضيفة إلي ليس لدى مانع أن أهمل وهو يقوم فقط بإضحاكى.

مش همثل تاني :

وأشارت شمس الكويتية أنها لن تقوم بخوض تجربة التمثيل مرة أخري خلال الفترة القادمة بعد مسلسل سرة الباتع الذي عرض في شهر رمضان الماضي بسبب عدم قدرتها على التواجد بصفة مستمرة في الكرافانات، موضحة أن خاضت تجربة هذا العمل الدرامي بعد عملية الإلحاح الكبير من قبل المخرج خالد يوسف.

وأضافت الفنانة الكويتية أنها طالبت المخرج خالد يوسف تخفيف الأدوار التي تقوم بها في مسلسل سرة الباتع على الرغم من أن حالة الدور والكاست لا يقاوم