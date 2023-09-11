انت الأن تتابع خبر بعد ما سجدت قدامه.. ريم طارق تفضح حسن شاكوش: بيلبس هدومي هو والبنات بتوعه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سلسلة من القيل والقال لم تنتهي بين حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، والتي تخرج من خلالها الأخيرة بشكل شبه يومي، لإثبات أنه قد تمت خديعتها خلال الأيام الماضية من قبل طليقها.

ريم طارق طليقة حسن شاكوش

حلت طليقة حسن شاكوش، أمس ضيفة ببرنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية بسمة وهبة، وقالت من خلال هذا اللقاء، أن حسن شاكوش قام بخديعتها، وقالت خلال الحلقة،”حسن شاكوش خدعني وفضحني وجرسني وشهر بيا وداس على كرامتي بالجزمة.. وتاني يوم ما خدت حاجتي حسن شاكوش اتصل بيا وقالي انتي خدتي النسكافيه والشاي؟!”.

وأوضحت ريم، أنه كان يريد أن يوقعها بالخطأ، وأنها اكتشفت أنه كان يأتي إلى المنزل فتيات تقوم بارتداء ملابسها، وقمصان النوم التي تخصها، وتقوم بالتصوير بها داخل غرفة النوم، كما أن الأشياء التي تم ارتداءها لم أجدها بعد ذلك”.

وعن تعرضها للنصب، من حسن شاكوش، قالت، لقد وعدني أن يعطيني 600 ألف جنيه، ورفض قائلا لها 400 ألف فقط، ووافقت على ذلك لكنه لم يدفع، واستطردت،”كان لابس البيجامة بتاعتي في الفيديو اللي نزله، وهاخد حقي قانوني”.

تصريحات ريم طارق

وكان قبل ذلك، خرجت ريم طارق من خلال فيديو لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، قالت من خلاله أنها سامحت حسن شاكوش عما بدر منه وأنه رجل محترم وأعطاها جميع حقوقها، ثم خرجت بعدها مؤكدة أن هذا حدث حسب الاتفاق بينهما وأنه عاد فيما اتفقا عليه معا وأنها لم تأخذ أي شئ من حقوقها.