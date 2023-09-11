انت الأن تتابع خبر الكفن ملوش جيوب.. شمس تهاجم الفنانات بسبب الملابس الجريئة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت الفنانة شمس الممصرية للظهور مرة أخرى، ولكنها لم تعد مرحبة بالوسط الفني أو أهله، معترضة وناقدة، لما يعيش به الوسط الفني حاليا، كما أنها هاجمت ملابس الفنانات التي يظهرن بها.

تصريحات شمس

حلت شمس، أمس ضيفة ببرنامج “قعدة ستات، مع الإعلامية مروة صبري، وكشفت خلال الحلقة، أن تواجدها مع الفنانة الاستعرضية دينا هو ما شجعها على الظهور مرة أخرى لما وجدته منها من طاقة إيجابية، وقررت أن تخرج معها ولكنها لم تتخذ قرار نهائي بالعودة للتمثيل.

وأشارت ، إلى أنها عملت مع العديد من المخرجين الكبار، وأغلبهم حاليا إما رحل أو ابتعد عن الوسط مثل ايناس الدغيدي وحسين كمال وغيرهم من الكبار، والوضع حاليا لم يكن كما قيل من قبل.

انتقادها للوسط الفني

وجهت شمس رسالة قوية للفنانين بالوسط الفني،قالت فيها “عايزة اقول للناس دي كلها ان الكفن ملوش جيوب، وانا مفهمتش الجملة دي غير لما اخواتي ماتوا، لا في كفن هتاخد فيه فلوس ولا شغل، الناس اللي بتكره الناس ومش بتتمنى الخير لبعض”.

صدمات في حياة الفنانة شمس المصرية

وكشفت خلال اللقاء عن صدمات تعرضا لها بحياتها، والتي كان منها وفاة أشقائها، موضحة أن الأمر بدأ بوفاة والدتها ثم عقب ذلك وفاة أشقائها واصفة إياهم بالعمود الفقري لها.