حلمي بكر: “خسرت كل حاجة”أكد الملحن المصري الكبير حلمي بكر أنه يعاني حالة نفسية وصحية سيئة جدا، موضحا أنه لا يفارق فراش المرض بعد عودته من المستشفى.

"على فراش المرض"

وأعرب عن حزنه الشديد من المحيطين به قائلا إن الجميع أصبحوا لا يطمئنون عليه بعد أزمته الصحية. مشيرا إلى أنه يعاني من بعض المشاكل النفسية التي لم يستطع التغلب عليها ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، إذ لم يفارق فراشه منذ شهرين. وفق ما نقل عنه موقع "المصري اليوم".

"أنتظر أمر الله"

كما أشار إلى أن أزمته الصحية الأخيرة أنهت على الكثير من ثروته قائلا: "أنا خسرت كل حاجة في فترة مرضي ودخلت المستشفى على رجلي وخرجت على كرسي ولم أخرج من بيتي منذ أكثر من شهرين، وأنتظر أمر الله على فراشي".

أزمة صحية

وكان الملحن حلمي بكر قد تعرض لأزمة صحية حادة مطلع العام الحالي، قبل أن يخرج من المستشفى لتحسن حالته الصحية، لكنه غائب عن الساحة الفنية منذ ذلك الحين.

أعاد زوجته

يشار إلى أن "شهريار الفن" الذي تزوج نحو 13 مرة قد قرر إعادة زوجته سماح القرشي لعصمته في يونيو الماضي، والعودة لـ"قفص الزوجية" وإعادة ابنته لحضنه من جديد، بعدما انفصلا بفترة، مر خلالها حلمي بكر بعدد من الأزمات الصحية.

وانتشرت صور عقد قران حلمي بكر، وسماح القرشي، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص الكثيرون على تهنئته بالعودة لها مرة أخرى، بعدما أتم الـ85 من عمره.وكالات