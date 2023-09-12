نهاية شنيعة رفض دفن فنانة لبنانية شهيره يحبها الملايين بعدما اكتشفوا الصدمة أثناء تغسيلها... وأسرتها تتبرأ منها والسبب صادم لا يخطر على بال... اتفرج

انت الان تتابع خبرنهاية شنيعة رفض دفن فنانة لبنانية شهيره يحبها الملايين بعدما اكتشفوا الصدمة أثناء تغسيلها... وأسرتها تتبرأ منها والسبب صادم لا يخطر على بال... اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توفيت قبل أيام الفنانة والراقصة اللبنانية المثيرة للجدل "سوزي"، وذلك بعد العثور عليها جثة هامدة في مدخل منزلها إثر إصابتها بسكتة قلبية، لكن ما حدث أثناء تكفينها كانت الصدمة التي جعلت القائمين على امرها يرفضون دفنها، في الوقت الذي رفضت عائلتها استلام جثمانها لدفنها، اعتراضًا على مسيرتها، حيث أنها كانت من المتحولين جنسيًا، لكنهم فوجئوا أنها "شيميل"- أنثى بعضو ذكري.

وحدثت ضجة بعد أنباء عن إصابتها بمرض الإيدز، وهو الأمر الذي نفته الفنانة وصديقتها المتحولة جنسيًا "جويل بدر"، حيث كشفت في تصريحات صحفية، أن كل الأخبار التي إنتشرت عن هذا الموضوع غير صحيح.

رفض دفن فنانة لبنانية شهيرة

وأكدت بدر أن سوزي لم تمت بسبب مرض الأيدز كما أشيع، كما أنه وخلال دفنها حصل سوء تفاهم، كونها "SHEMALE" وليست متحولة جنسياً، فتم رفض دفنها في مقبرة شاتيلا" هذه المقبرة التي صنفت كمدفن للمتوفين من ابناء بيروت على اسم "وقف العلماء المسلمين السنة بتولية مفتي الجمهورية اللبنانية"، ودفنة في مقبرة بئر حسن.

وأضافت بدر، أنه حضر الدفن فقط جمعية حقوق الإنسان، ولم يحضر أي جمعية أخرى، سواءً لها علاقة بحقوق المثليين أم غيرها، مؤكدةً أنها هي من تكفلت بكل مصاريف الدفن والعزاء.

"سوزي" كانت تحلم برحيل دراماتيكي، وعندما سئلت عن توقعاتها حول طريقة وفاتها في إحدى المقابلات التلفزيونية، قالت: "أعتقد أنني سأموت بسكتة قلبية. سأعيش كل لحظة كأنها الصباح الأخير، وسأستغل كل فرصة تأتيني. سأموت بسكتة قلبية بسبب الألم الذي عانيته والصعاب التي واجهتها في حياتي".

"سوزي" لم تكن تهتم بالمال منذ عامين، وعاشت في الفقر والذل في الآونة الأخيرة. وقبل أسبوعين فقط، قالت: "أنا سوزي، لايدي سوزي، وأنا لا أملك ما يكفي لتناول الطعام... أحبكم، وداعاً". وبعد أيام، رحلت عنا!